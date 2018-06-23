В Тернопольской области взрыв на спиртзаводе спровоцировал масштабный пожар

Вечером в субботу, 23 июня, в городе Збараж Тернопольской области взорвалась одна из емкостей с биоэтанолом на базе недействующего спиртзавода, что спровоцировало масштабный пожар.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, взрыв прогремел из-за разгерметизации одной из емкостей. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Привлечено 15 единиц специальной пожарной техники, 63 спасателя и пожарный поезд.

Вблизи места пожара расположен жилой сектор. Жителей частного сектора эвакуировали, пожарные пытаются не допустить распространения огня на дома.

На данный момент жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в селе Мрия Киевской области произошел взрыв на автозаправочной станции БРСМ.