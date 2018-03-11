В Германии неизвестные совершили серию нападений на турецкие мечети

В последние месяцы в Германии был зафиксирован ряд нападений на турецкие мечети. Об этом сообщает DW.

Сегодня ночью в Берлине трое неизвестных разбили окно в турецкой мечети в районе Райникендорф и устроили там пожар. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Одно из помещений мечети полностью выгорело. Полиция выдвигает версию, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

За день до этого в городе Лауффен-на-Неккаре в земле Баден-Вюртемберг турецкую мечеть забросали коктейлями Молотова. На данный момент неизвестно, носит ли нападение исламофобский характер.

В январе-феврале этого года в различных регионах Германии были зафиксированы несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.

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Мечети были расписаны антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции. Эти нападения могут быть связаны с ведущейся Турцией военной операцией против курдов в Северной Сирии "Оливковая ветвь". Полиция не исключает, что за преступлениями могут стоять курдские радикалы.