Спасатели в Греции не могут взять под контроль масштабные лесные пожары 28 августа, 02:31 С пожарами борются более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов (Фото:REUTERS/Elias Marcou)

В Греции продолжают распространяться масштабные лесные пожары, спасатели не могут обуздать огонь. Это самые большие в истории Европейского Союза пожары.

Об этом сообщает The Guardians.

С пожарами борется более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов, однако они пока не могут взять пламя под контроль. Сейчас огонь бушует недалеко от Афин, острова Андрос и города Александруполиса.

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Фото: REUTERS/Elias Marcou

Фото: REUTERS/Elias Marcou

Фото: REUTERS/Elias Marcou

Фото: REUTERS/Elias Marcou

Ожидается, что в понедельник ветер сменится, и пламя может распространиться еще дальше. Служба ЕС по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила в воскресенье, что лесной пожар выжег 77 000 гектаров земли и имеет более 120 активных горячих точек.

Пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе.

По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров).