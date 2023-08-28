Спасатели в Греции не могут взять под контроль масштабные лесные пожары
С пожарами борются более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов (Фото:REUTERS/Elias Marcou)
В Греции продолжают распространяться масштабные лесные пожары, спасатели не могут обуздать огонь. Это самые большие в истории Европейского Союза пожары.
Об этом сообщает The Guardians.
С пожарами борется более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов, однако они пока не могут взять пламя под контроль. Сейчас огонь бушует недалеко от Афин, острова Андрос и города Александруполиса.
Ожидается, что в понедельник ветер сменится, и пламя может распространиться еще дальше. Служба ЕС по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила в воскресенье, что лесной пожар выжег 77 000 гектаров земли и имеет более 120 активных горячих точек.
Пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе.
По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров).