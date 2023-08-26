Пожары в Греции стали самыми большими в истории ЕС, арестовано 79 человек
По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)
В Греции продолжают распространяться масштабные лесные пожары. Правоохранители совершили 79 арестов по обвинениям в поджогах.
Об этом сообщает CNN.
Представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что происходящее с поджогами не просто недопустимо, а преступно.
«Вы совершаете преступление против страны. Вас не пощадят. Мы вас найдем, и вы будете привлечены к ответственности», — заявил Маринакис.
Пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе.
По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров).