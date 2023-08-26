Пожары в Греции стали самыми большими в истории ЕС, арестовано 79 человек

26 августа, 07:06
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По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

В Греции продолжают распространяться масштабные лесные пожары. Правоохранители совершили 79 арестов по обвинениям в поджогах.

Об этом сообщает CNN.

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что происходящее с поджогами не просто недопустимо, а преступно.

«Вы совершаете преступление против страны. Вас не пощадят. Мы вас найдем, и вы будете привлечены к ответственности», — заявил Маринакис.

Видео дня

REUTERS/Nicolas Economou TPX
Фото: REUTERS/Nicolas Economou TPX
REUTERS/Nicolas Economou
Фото: REUTERS/Nicolas Economou
European Union/Copernicus Emergency Management Service 2023/Handout via REUTERS
Фото: European Union/Copernicus Emergency Management Service 2023/Handout via REUTERS

Пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе.

По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров).

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Греция Лесные пожары

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