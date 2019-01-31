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В Греции фермеры продолжают блокировать дороги в знак протеста

Сегодня, 19:31
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EPA

В Греции фермеры не прекращают протесты

В центральной части Греции фермеры продолжают блокировать дороги в знак протеста, сообщает Ekathimerini.

Председатель оргкомитета акций протеста, фермеров Ризос Марудас отверг призыв министра аграрного развития Ставроса Араховитиса к переговорам как неискренний.

"Наши требования абсолютно такие же, и мы выходим на улицы, потому что он их не выполнил", - сказал он. 

"Поэтому для нас бессмысленно заниматься любыми такими переговорами, просто ради того, чтобы сказать, что происходит диалог. Если у них есть решения, мы можем обсудить их", - добавил Марудас.

Фермеры выдвинули ряд требований к правительству. В основном они касаются снижения производственных затрат и установления минимальной гарантированной цены на некоторые сельскохозяйственные продукты.

В понедельник, 28 января в Греции сотни фермеров припарковали свои трактора на одной из полос национальной автострады Афины-Салоники.

Теги:   Фермеры Греция

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