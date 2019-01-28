В Греции сотни фермеров вышли на протест, заблокировав национальную трассу
В Греции сотни фермеров припарковали свои трактора на одной из полос национальной автострады Афины-Салоники, сообщает Ekathimerini.
Организаторы акции выдвинули требования, угрожая устраивать дальнейшие протесты, если их не рассмотрят в правительстве.
Среди требований: минимальная цена на их продукцию, снижение производственных затрат за счет снижения цены на электроэнергию и списание налога на добавленную стоимость, улучшение пенсионного обеспечения, уменьшение взносов на социальное обеспечение, большая помощь при стихийных бедствиях, защита от кредиторов и другие мероприятия.
В ближайшее время ожидается расширение фермерских протестов на север страны и другие регионы.