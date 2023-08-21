В Германии полиция провела обыск у прокремлевских активистов по делу о незаконном хранении оружия 21 августа, 21:16 Елена Колбасникова (справа) (Фото:IMAGO/Panama Pictures)

Полиция в Кельне провела обыск у прокремлевских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда, подозреваемых по делу о незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на старшего прокурора Кельна Ульфа Виллуна.

Сотрудники правоохранительных органов Германии полагают, что Колбасникова и Шлунд незаконно хранили дома автомат Калашникова. По словам старшего прокурора, во время обыска изъяли минимум одну единицу оружия — сейчас его подлинность проверяют силовики. Как отметил Виллун, оружие может быть муляжом.

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По данным Kölner Stadt-Anzeiger, сторонники Шлунда сообщали о его возможном ранении в ходе обыска, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Следственные действия прошли вскоре после пророссийского автопробега в Кельне, организованного активистами. 20 августа участники акции разместили флаги России и Советского Союза на своих машинах — как пишет Deutshe Welle, они выступают в поддержку России в войне с Украиной. В полиции настаивают, что обыск не связан с этой акцией.