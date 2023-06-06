В Германии женщину оштрафовали на тысячу евро за поддержку российской агрессии 6 июня, 17:28 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Окружной суд города Кельн во вторник, 6 июня, оштрафовал уроженку Украины Елену Колбасникову из-за одобрения агрессии России. Общая сумма штрафа составит тысячу евро.

Об этом сообщает T-Online.

Суд обязал Колбасникову уплатить 30 ежедневных штрафов по €30 по обвинению в одобрении уголовных преступлений, а также судебное собрание.

Женщина была обвинена в том, что в мае 2022 года во время пророссийской демонстрации она дала интервью телеканалу Bild TV, в котором поддержала войну России против Украины.

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Колбасникова родилась в украинском городе Днепр. Она является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и сотрудничает с местными праворадикальными политиками.

При этом, согласно расследыванию Reuters, она является одним из прокремлевских агентов влияния в Германии. В частности, Колбасникова была причастна к сбору средств на армию оккупантов.