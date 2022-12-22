Сотрудника службы внешней разведке Германии подозревают в шпионаже в пользу России

22 декабря, 19:20
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Федеральная служба разведки Германии (Фото:Bundesnachrichtendienst/Facebook)

Федеральная служба разведки Германии (Фото:Bundesnachrichtendienst/Facebook)

В Германии арестовала агента службы внешней разведки, которого подозревают в передаче государственных тайн России. Немецкий ресурс Welt сообщает, что другие сотрудники разведки также могли работать на российские спецслужбы.

Задержанного, которого, по данным СМИ, зовут Карстен Л., подозревают в госизмене.

«В 2022 году он поделился информацией, полученной им в ходе работы, с российской разведкой. Содержание считается государственной тайной», — сообщили в немецкой прокуратуре.

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Федеральная служба разведки начала собственное внутреннее расследование, когда узнала о возможной госизмене среди ее сотрудников, сообщил глава службы Бруно Каль. Он отказался уточнять детали расследования, поскольку эту информацию может использовать Россия.

«В случае с Россией мы имеем дело с субъектом, с беспринципностью и готовностью к насилию которого приходится считаться. Каждая деталь этого процесса, которая становится достоянием гласности, дает преимущество противнику в его намерении причинить вред Германии», — добавил Каль.

По информации Welt, другие сотрудники разведывательной службы могли работать на российские спецслужбы, но пока новых арестов не было.

https://www.youtube.com/embed/wD5MZVc1hwo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Шпион

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