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В Финляндии церковь решила присоединиться к Маршу равенства

Сегодня, 20:27
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В Финляндии церковь решила присоединиться к Маршу равенства - фото

nancydowd/pixabay.com

Церковь будет участвовать в прайде

В Финляндии евангелическо-лютеранская церковь решила принять участие в крупнейшем мероприятии в стране, посвященном защите прав сексуальных меньшинств — Helsinki Pride.

Об этом сообщает Yle.

Решение церкви прокомментировала бывшая министр внутренних дел Финляндии и экс-глава Христианских демократов Пяйви Рясянен, выразив свою обеспокоенность.

«Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречат воле Бога», — заявила Рясянен.

После обнародования ее критики от церкви в течение одного дня отреклись 350 человек.

На письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома.

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«Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что сообщение церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечают, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви», — заявил архиепископ.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.

Теги:   Гей-парад Церковь Финляндия

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