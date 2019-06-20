В Финляндии церковь решила присоединиться к Маршу равенства Сегодня, 20:27 Цей матеріал також доступний українською nancydowd/pixabay.com Церковь будет участвовать в прайде nancydowd/pixabay.com

В Финляндии евангелическо-лютеранская церковь решила принять участие в крупнейшем мероприятии в стране, посвященном защите прав сексуальных меньшинств — Helsinki Pride.

Об этом сообщает Yle.

Решение церкви прокомментировала бывшая министр внутренних дел Финляндии и экс-глава Христианских демократов Пяйви Рясянен, выразив свою обеспокоенность.

«Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречат воле Бога», — заявила Рясянен.

После обнародования ее критики от церкви в течение одного дня отреклись 350 человек.

На письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома.

«Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что сообщение церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечают, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви», — заявил архиепископ.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.