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Марш равенства КиевПрайд 2019 состоится 23 июня

4 июня, 16:20
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Марш равенства КиевПрайд 2019 состоится 23 июня - фото

KyivPride

Основной тематикой мероприятия станет «Свобода. Единство. Борьба»

Организованный ЛГБТ-инициативой KyivPride ежегодный Марш равенства пройдет в столице 23 июня.

Об этом говорится на ее странице в Facebook

«23 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019», — сообщили организаторы.

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Как отмечается, основной тематикой мероприятия в этом году станет «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

Фото: KyivPride

Напомним, что в 2018 году Марш равенства проходил 17 июня.

Теги:   ЛГБТ Киевпрайд Киев

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