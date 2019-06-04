Марш равенства КиевПрайд 2019 состоится 23 июня 4 июня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською KyivPride Основной тематикой мероприятия станет «Свобода. Единство. Борьба» KyivPride

Организованный ЛГБТ-инициативой KyivPride ежегодный Марш равенства пройдет в столице 23 июня.

Об этом говорится на ее странице в Facebook

«23 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019», — сообщили организаторы.

Как отмечается, основной тематикой мероприятия в этом году станет «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

Фото: KyivPride

Напомним, что в 2018 году Марш равенства проходил 17 июня.