Марш равенства КиевПрайд 2019 состоится 23 июня
4 июня, 16:20
Организованный ЛГБТ-инициативой KyivPride ежегодный Марш равенства пройдет в столице 23 июня.
Об этом говорится на ее странице в Facebook
«23 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019», — сообщили организаторы.
Читайте также:Как проходил КиевПрайд в столице - фото
Как отмечается, основной тематикой мероприятия в этом году станет «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».
Фото: KyivPride
Напомним, что в 2018 году Марш равенства проходил 17 июня.