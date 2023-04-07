В Эстонии запустили программу бесплатного протезирования украинцев 7 апреля, 20:05 Протезы у военных (иллюстративный фото) (Фото:Marko Mestrovic / Biber)

Украинский благотворительный фонд BGV совместно с правительством Эстонии запустили программу для бесплатного протезирования, а также реабилитации украинцев, потерявших конечности в результате боевых действий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Протезирование украинцев, преимущественно военных, осуществляется в Таллинне, в больнице Ida-Tallinna Keskhaigla (Восточно-Таллинская центральная клиническая больница).

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В рамках программы пациентам изготовляют и устанавливают сверхсовременные бионические электронные протезы, которые регулируются индивидуально под потребности конкретного пользователя, что обеспечивает полную симметрию и естественность походки (при протезировании нижних конечностей). Такие протезы оборудованы амортизаторами и рядом подвижных элементов для повышенной физической активности, а также имеют специальное мобильное приложение, позволяющее переключаться с ходьбы на разнообразные спортивные режимы, обеспечивая таким образом высокий комфорт использования и уровень двигательной активности. Стоимость одного такого протеза составляет 70−80 тысяч евро.

«Для нас очень важно помогать и поддерживать Украину. В сотрудничестве с украинцами мы начали наш проект для предоставления услуг по реабилитации и протезированию людей, потерявших конечности из-за травм. И сейчас мы уже работаем над следующими проектами, чтобы расширить масштабы сотрудничества с Украиной», — подчеркнула вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальной политики Эстонии Хейди Аласеп.

В рамках программы протезы уже получили два украинца, которые в марте вернулись из Эстонии в Украину и продолжают реабилитацию на базе отечественных медицинских учреждений. Первыми участниками программы стали Тарас Винарчик, аэроразведчик 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки, потерявший ногу в августе во время выполнения задания по корректировке артиллерии с помощью дрона и Александр Гороховский с Черниговщины, потерявший конечность во время осады Чернигова, получив огнестрельное оружие. .

Для украинцев протезирование в рамках программы полностью бесплатное: изготовление, установка, реабилитация в Восточно-Таллиннской центральной больнице и логистические расходы берут на себя инициаторы проекта. До конца года партнеры в сотрудничестве планируют организовать протезирование для 20 украинских военных и гражданских, потерявших конечности в результате полномасштабного вторжения России в Украину.