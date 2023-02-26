В США основали фонд для протезирования украинских военных 26 февраля, 04:00 Протезы у военных (иллюстративный фото) (Фото:Фото: Marko Mestrovic / Biber)

Выходцы из Украины основали в США фонд, помогающий бойцам ВСУ получить дорогостоящие протезы. Фонд функционирует в штате Флорида, куда доставляют раненых.

Об этом сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.



По данным издания, фонд функционирует в штате Флорида, его основатель Ирина Ващук-Дисципио вывозит раненых при помощи брата, который служит в ВСУ.

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Деньги на протезы фонд собирает через пожертвования. При этом Ващук сказала, что за год работы найти финансирование становится все сложней.

Протезы для украинских военных обходятся фонду в 25−30 тысяч долларов каждый. Один из клиентов фонда Руслан Тищенко рассказал, что потерял ногу, когда пытался заминировать линию фронта противотанковыми минами.

Другой украинский военный подорвался на мине и потерял обе ноги.

«Мы полагаемся на пожертвования, чтобы иметь возможность доставить сюда каждого солдата. Больше всего жертвуют, в основном, американцы», — рассказала основательница фонда.