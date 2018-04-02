В Ереване произошел взрыв в ресторане Burger King, есть пострадавшие

В результате взрыва в кафе в Ереване пострадали девять человек

В понедельник, 2 апреля, в центре Еревана (Армения) произошел взрыв в ресторане быстрого питания популярной сети Burger King.

По информации МЧС Армении, в результате взрыва пострадали девять человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, передает NEWS.am.

В числе пострадавших наряду с гражданами Армении есть граждане РФ и Ирана. Большая часть пострадавших - дети и подростки 6, 8, 15 и 16 лет

По предварительным данным, в помещении ресторана взорвался кислородный баллон. В МЧС добавили, что взорвавшийся баллон был установлен сегодня утром. Перед установкой он прошел проверку.

Напомним, что 20 марта в центре столицы Молдовы произошел взрыв, жертвами которого, по предварительной информации, стали два человека.