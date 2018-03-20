Взрыв в центре Кишинева: очевидец опубликовал видео с места происшествия

В результате взрыва погибли два человека

В Сети появилось видео из Кишинева, в центре которого во вторник, 20 марта, прогремел взрыв.

На обнародованных кадрах видно тело, которое лежит между двух автомобилей.

Еще один мужчина, рядом с которым находится рюкзак, погиб на входе в продуктовый магазин.

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Ранее сообщалось, что в центре столицы Молдовы произошел взрыв, жертвами которого, по предварительной информации, стали два человека.

Согласно некоторым данным, один из клиентов магазина, которому отказались продавать алкоголь, взорвал ручную гранату.