03 ноября 2018, суббота

В Египте потерпел крушение российский истребитель МиГ-29

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Истребитель российского производства МиГ-29М

Истребитель российского производства МиГ-29М

В Египте 3 ноября разбился истребитель российского производства МиГ-29М. Об этом сообщает DW.

Пилоту удалось катапультироваться, его жизни ничто не угрожает.

Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", – говорится в сообщении российского публичного акционерного общества Объединенная авиастроительная корпорация.

Как отмечает издание, причиной крушения могли стать технические неполадки или ошибка пилота.

РФ поставила Египту разбившийся истребитель в 2018 году в рамках коммерческого контракта. В 2014 году Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру оружия на сумму более 3 млрд долларов. В рамках этого соглашения РФ должна поставить Египту 46 истребителей МиГ-29М/М2. Первые самолеты Каир получил в апреле 2018 года.

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