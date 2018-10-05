05 октября 2018, пятница

СМИ: В России разбился истребитель МиГ-29

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МиГ-29
Фото: Rob Schleiffert/Flickr

МиГ-29

В пятницу, 5 октября, истребитель МиГ-29 разбился в Московской области РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По данным собеседника российского агентства, пилоты катапультировались, самолет упал вне населенных пунктов, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.  

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