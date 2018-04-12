В Эгейском море разбился истребитель ВВС Греции

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Истребитель Mirage 2000 рухнул в море у острова Скирос
Фото: Анадолу

Истребитель Mirage 2000 рухнул в море у острова Скирос

В четверг, 12 ноября, в Эгейском море у греческого острова Скирос потерпел крушение истребитель Mirage 2000 военно-воздушных сил Греции.

По сообщению ВВС Греции, связь с истребителем исчезла в 12:15 по местному времени у северо-восточного побережья острова, передает Анадолу.

Министр обороны Греции Панос Камменос сообщил, что во время крушения пилот не успел катапультироваться и погиб. "Греческий пилот вошел в пантеон героев", - заявил он в своем Twitter.

В Минобороны Греции добавили, что истребитель потерпел крушение во время возвращения из патрульной миссии по перехвату турецких самолетов, передает ArabNews.

Напомним, что в Воронежской области РФ во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130.

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