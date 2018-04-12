В России потерпел крушение военный самолет

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Оба пилота самолета выжили
Фото: politikus.ru

Оба пилота самолета выжили

В Воронежской области РФ во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130.

Об этом со ссылкой на Минобороны России передает Интерфакс.

"12 апреля около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, летчик-инструктор и курсант успели вовремя катапультировались, после чего самостоятельно вышли на связь с аэродромом.

Ранее сообщалось, что при посадке на базе Хмеймим в Сирии разбился российский самолет.

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