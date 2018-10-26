В Эфиопии президентом впервые стала женщина

Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны стала женщина - парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщает AP.
"В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни", -заявил глава штаба премьер-министра.
Новоизбранный президент Сахле-Ворк Зевде является опытным дипломатом, долгое время работала в ООН. Была первым генеральным директором отделения ООН в Найроби, а до недавнего времени - специальным представителем Генерального секретаря ООН в Африканском союзе.
Зевде заявила, что сосредоточит свое внимание на объединении всех сторон для достижения мира в стране, где в последние месяцы кипит несколько этнических конфликтов.
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