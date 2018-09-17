Эфиопия и Эритрея официально заключили мир после 20 лет войны

Президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписали договор о мире.

Как сообщает Al Arabiya, на церемонии подписания также присутствовали король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.

Напомним, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.