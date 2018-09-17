17 сентября 2018, понедельник

Эфиопия и Эритрея официально заключили мир после 20 лет войны

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мирное соглашение подписали в Саудовской Аравии

Мирное соглашение подписали в Саудовской Аравии

Президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписали договор о мире.

Как сообщает Al Arabiya, на церемонии подписания также присутствовали король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.

Напомним, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове