В ДТП в Румынии пострадали шесть украинцев - МИД

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шестерых пострадавших увезли в больницу
Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

Шестерых пострадавших увезли в больницу

В результате ДТП в Румынии с участием экскурсионного автобуса пострадали шесть граждан Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, после аварии пятерых украинцев госпитализировали в больницу скорой помощи в городе Брэила для обследования и оказания первичной медицинской помощи. Впоследствии к врачам обратился еще один гражданин. Медики сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а водитель требует оперативного вмешательства.

Кирилич рассказал, что автобус с группой туристов (42 человека и два водителя) возвращался из Сербии по маршруту Сербия-Одесса-Днепр. На трассе международного сообщения DN2 автобус столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем.

"Туроператор обеспечил возвращение в Украину тех граждан, которые не нуждались в медицинской помощи", - добавил представитель МИД.

Напомним, утром 7 мая в Румынии экскурсионный автобус из Украины попал в ДТП.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове