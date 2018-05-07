В Румынии экскурсионный автобус из Украины попал в ДТП, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 7 мая, в Румынии попал в ДТП автобус с туристами из Украины, в результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua со ссылкой на одного из пассажиров.

По словам собеседника издания, автобус столкнулся со встречной машиной и слетел в кювет. Предварительно, водитель авто уснул за рулем, в автобусе 1 км назад сменился водитель.

В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Грузии возле населенного пункта Манглиси туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека, еще 17 получили ранения.