В Румынии экскурсионный автобус из Украины попал в ДТП, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 7 мая, в Румынии попал в ДТП автобус с туристами из Украины, в результате пострадали четыре человека.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua со ссылкой на одного из пассажиров.
По словам собеседника издания, автобус столкнулся со встречной машиной и слетел в кювет. Предварительно, водитель авто уснул за рулем, в автобусе 1 км назад сменился водитель.
- Обновление: В ДТП в Румынии пострадали шесть украинцев - МИД
В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.
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Напомним, что в Грузии возле населенного пункта Манглиси туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека, еще 17 получили ранения.
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