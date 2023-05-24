Дом Гитлера в Австрии превратят в центр проведения семинаров по правам человека 24 мая, 14:03 Дом Адольфа Гитлера в Австрии (Фото:Wikimedia)

В доме, где рос немецкий диктатор Адольф Гитлер, создадут центр проведения семинаров о правах человека для сотрудников полиции. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местный телеканал ORF2.

Сообщается, что до этого Министерство внутренних дел (МВД) Австрии планировало открыть на месте дома, находящегося в австрийском городе Браунау-ам-Инн, полицейский участок, однако такие намерения раскритиковали граждане страны.

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Один из представителей экспертной комиссии МВД Австрии историк Оливер Раткольб отметил важность позитивных изменений.

«Речь идет не о простом полицейском участке. Речь идет о том, чтобы попытаться провести позитивную работу. А что может быть важнее обучения молодых полицейских в области прав человека?» — сказал он.

В июле 2016 года МВД Австрии планировало конфисковать дом, где родился Адольф Гитлер.

В октябре того же года Власти Австрии решили снести дом, заявив что он «служит местом паломничества для неонацистов». Однако на этот шаг не пошли, ведь здание считается памятником архитектуры XVII века. С 1993 года оно входит в архитектурную группу Зальцбургского пригорода и охраняется законом.

В августе 2016 года появилось заявление о решении правительства Австрии национализировать здание, где проживал диктатор.



В течение Второй мировой войны дом Гитлера использовали как «культурный центр». Во время отступления нацистов из Австрии были неудачные попытки взорвать здание.

После войны, в этом доме была организована библиотека, а затем школа. Позже она стала мастерской для людей с ограниченными возможностями. В 1952 году дом был передан семье его текущих владельцев в качестве компенсации. С 2011 года он оставался пустующим.