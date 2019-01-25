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В Черном море завершили поиски моряков с двух горящих танкеров

Вчера, 19:18
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EPA

Надежды найти живых моряков нет

В пятницу, 25 января, российская сторона завершила поисковую операцию в районе Керченского пролива, где в открытом море загорелись два танкера.

"Поисковая операция, которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.

В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.

Медики сообщили, что все 12 пострадавших моряков выписаны из керченской больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 21 января вблизи входа в Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании.

По предварительным данным, на борту одного из кораблей произошел взрыв с последующим возгоранием. Затем огонь перекинулся на другое судно.

Теги:   Моряки Черное море Керченский пролив

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