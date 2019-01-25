В Черном море завершили поиски моряков с двух горящих танкеров
В пятницу, 25 января, российская сторона
завершила поисковую операцию в районе Керченского пролива, где в открытом море
загорелись два танкера.
"Поисковая операция, которая продолжалась
с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти
кого-то живыми", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.
В результате инцидента десять из 32 моряков
погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.
Медики сообщили, что все 12 пострадавших моряков
выписаны из керченской больницы. Их состояние оценивается как
удовлетворительное.
Напомним, 21 января вблизи входа в
Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании.
По предварительным данным, на борту одного из
кораблей произошел взрыв с последующим возгоранием. Затем огонь перекинулся на
другое судно.