В Чехии могут узаконить однополые браки

В Чехии нижняя палата парламента намерена начать обсуждение законопроекта, который предоставит однополым парам право жениться.

Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующий документ предложен группой депутатов из всего политического спектра. Его поддерживает коалиционное левоцентристское правительство премьер-министра Андрея Бабиша.

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Напомним, что еще в 2006 году парламент Чехии поддержал закон, который позволяет однополым партнерам жить в официально зарегистрированном партнерстве и иметь права на получение наследства и услуг в сфере здравоохранение, которыми пользуются гетеросексуальные супружеские пары. Но документ не разрешал однополым партнерам жениться и усыновлять детей.