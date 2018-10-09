09 октября 2018, вторник

В Румынии социал-демократы хотят узаконить однополые гражданские партнерства

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В Румынии могут узаконить однополые гражданские партнерства

В Румынии могут узаконить однополые гражданские партнерства

В Румынии на законодательном уровне могут узаконить однополые гражданские партнерства.

Об этом сообщает Reuters.

Данная инициатива поступила от правящей Социал-демократической партии.

Министр европейских дел Виктор Негреску подчеркнул, что после завершения работы над законопроектом депутаты представят документ в парламенте на следующей неделе.

Следует отметить, что на данный момент в Румынии под запретом и однополые браки, и однополые гражданские партнерства.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Румынии заявила, что явка на референдуме по внесению в конституцию запрета на однополые браки составила 20,41%. Таким образом он считается таким, что не состоялся, так как явка должна быть неменьше 30%.

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