В Румынии социал-демократы хотят узаконить однополые гражданские партнерства

В Румынии на законодательном уровне могут узаконить однополые гражданские партнерства.
Об этом сообщает Reuters.
Данная инициатива поступила от правящей Социал-демократической партии.
Министр европейских дел Виктор Негреску подчеркнул, что после завершения работы над законопроектом депутаты представят документ в парламенте на следующей неделе.
Следует отметить, что на данный момент в Румынии под запретом и однополые браки, и однополые гражданские партнерства.
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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Румынии заявила, что явка на референдуме по внесению в конституцию запрета на однополые браки составила 20,41%. Таким образом он считается таким, что не состоялся, так как явка должна быть неменьше 30%.
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