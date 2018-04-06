В Бразилии выписали ордер на арест экс-президента страны

Лула да Силва должен в 24-часовой срок явиться в полицию

Бразильский судья Сержиу Мору выписал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как сообщает DW, политик, приговоренный ранее к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, должен явиться в полицию города Куритиба на юге страны.

24-часовой срок для добровольной явки истечет вечером 6 апреля.

Накануне Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора и дал добро на взятие под стражу бывшего президента.

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах.

Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения.

Он занимал пост президента Бразилии в 2003 - 2010 годах. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.