Верховный суд Бразилии разрешил взять под стражу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Соответствующее постановление было принято шестью голосами против пяти, сообщает DW.

Таким образом Луле не удалось добиться новой отсрочки приведения приговора в исполнение: экс-президент Бразилии приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

На прошлой неделе Верховный суд вновь отклонил апелляцию Лулы на его приговора. В то же время судьи предоставили ему отсрочку от ареста до среды. Теперь суд должен решить, может ли Лула оставаться на свободе до тех пор, пока он не исчерпает всех правовых возможностей.

Вынесенное постановление означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни.

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах.

Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения.

Он занимал пост президента Бразилии в 2003 - 2010 годах. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.

Напомним, в сентябре 2017 года федеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения против президента страны Мишеля Темера.