В Бразилии полностью сгорела и обрушилась многоэтажка

В Бразиции в городе Сан-Паулу произошел пожар в 22-этажном жилом доме, в результате он обвалился вместе с людьми.
Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на слова очевидцев.
Жители здания оказались в ловушке. Они были вынуждены прыгать с верхних этажей, чтобы избежать интенсивного огня и дыма, которые полностью поглотили здание.
По меньшей мере один человек погиб, трое пропали без вести. Сейчас точное количество жертв и пострадавших не сообщается.
Пострадали также соседние здания, однако опасности обрушения нет.
Причину пожара пока выясняют.
Um prédio do Largo do Paissandu desabando agora a pouco pic.twitter.com/wntceeK6w6— Richard Paiva (@orichardpaiva) 1 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что на Тайване произошел масштабный пожар на фабрике, по меньшей мере 7 человек погибли.
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