В Бразилии полностью сгорела и обрушилась многоэтажка

Люди были вынуждены прыгать с верхних этажей дома

В Бразиции в городе Сан-Паулу произошел пожар в 22-этажном жилом доме, в результате он обвалился вместе с людьми.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на слова очевидцев.

Жители здания оказались в ловушке. Они были вынуждены прыгать с верхних этажей, чтобы избежать интенсивного огня и дыма, которые полностью поглотили здание.

По меньшей мере один человек погиб, трое пропали без вести. Сейчас точное количество жертв и пострадавших не сообщается.

Пострадали также соседние здания, однако опасности обрушения нет.

Причину пожара пока выясняют.

Um prédio do Largo do Paissandu desabando agora a pouco pic.twitter.com/wntceeK6w6 — Richard Paiva (@orichardpaiva) 1 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что на Тайване произошел масштабный пожар на фабрике, по меньшей мере 7 человек погибли.