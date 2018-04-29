На Тайване произошел масштабный пожар на фабрике, как минимум 7 человек погибло

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Большинство погибших - пожарные
Фото: Taiwan News

Большинство погибших - пожарные

Как минимум семь человек погибли при пожаре на заводе в городе Таоюань на севере Тайваня.

Об этом сообщает Taiwan News.

Речь идет о пятерых пожарных и двух рабочих-мигрантах, еще двое пожарных пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Без вести пропали еще семь пожарных.

Пожар на заводе по производству печатных плат компании Chin Poon Industrial Co начался в ночь на 29 апреля. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел масштабный пожар на авиазаводе.

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