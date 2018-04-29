На Тайване произошел масштабный пожар на фабрике, как минимум 7 человек погибло

Как минимум семь человек погибли при пожаре на заводе в городе Таоюань на севере Тайваня.
Об этом сообщает Taiwan News.
Речь идет о пятерых пожарных и двух рабочих-мигрантах, еще двое пожарных пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Без вести пропали еще семь пожарных.
Пожар на заводе по производству печатных плат компании Chin Poon Industrial Co начался в ночь на 29 апреля. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел масштабный пожар на авиазаводе.
Комментарии
Правила комментирования