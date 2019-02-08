В Бразилии эвакуировали 700 человек в районе плотин Vale и ArcelorMittal Сегодня, 17:27 2 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Компании опасаются повторения катастрофы ЕРА

В пятницу, 8 февраля, в Бразилии эвакуировали 700 человек из нескольких населенных пунктов возле двух дамб хвостохранилищ горнодобывающих компаний Vale и ArcelorMittal на фоне растущих опасений относительно повторения катастрофы в Брумадинью.

Как сообщает Reuters, около 500 человек в качестве превентивной меры эвакуировали из района, прилегающего к плотине шахты Гонго Соко в штате Минас-Жерайс. По имеющимся данным, Vale не получила сертификат об устойчивости дамбы.

Кроме того, компания ArcelorMittal после консультации с местными властями попросила провести эвакуацию около 200 человек возле плотины в городе Итатиаюсу, примерно в 40 км от Брумадинью в штате Минас-Жерайс. Решение было принято после ужесточения критериев проверки дамб.

"Мы постараемся вернуть людей в их дома как можно быстрее, хотя не можем сказать, когда это произойдет", - заявил в своем заявлении главный исполнительный директор ArcelorMittal Brazil Бенджамин Баптиста.

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе возле города Брумадинью, Бразилия, произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

В результате погибли 157 человек. Пропавшими без вести числятся 182 человека.