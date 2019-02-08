В Бразилии эвакуировали 700 человек в районе плотин Vale и ArcelorMittal
В пятницу, 8 февраля, в Бразилии эвакуировали
700 человек из нескольких населенных пунктов возле двух дамб хвостохранилищ горнодобывающих
компаний Vale и ArcelorMittal на фоне растущих опасений относительно повторения
катастрофы в Брумадинью.
Как сообщает Reuters, около 500 человек в
качестве превентивной меры эвакуировали из района, прилегающего к плотине шахты
Гонго Соко в штате Минас-Жерайс. По имеющимся данным, Vale не получила
сертификат об устойчивости дамбы.
Кроме того, компания ArcelorMittal после
консультации с местными властями попросила провести эвакуацию около 200 человек
возле плотины в городе Итатиаюсу, примерно в 40 км от Брумадинью в штате
Минас-Жерайс. Решение было принято после ужесточения критериев
проверки дамб.
"Мы постараемся вернуть людей в их дома
как можно быстрее, хотя не можем сказать, когда это произойдет", - заявил
в своем заявлении главный исполнительный директор ArcelorMittal Brazil
Бенджамин Баптиста.
Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей
компании Vale в сельском регионе возле города Брумадинью, Бразилия, произошел
25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей
компании.
В результате погибли 157 человек. Пропавшими
без вести числятся 182 человека.