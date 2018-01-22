В боях в сирийском Африне погибли 54 бойца - правозащитники

В операции ВС Турции в сирийском Африне погибли 54 бойца

В течение трех дней операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне погибли по меньшей мере 54 сирийских бойца, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам правозащитников, в ходе боев погибли 26 сирийских курдов из альянса оппозиционных сил Сирийская демократическая армия, передает AFP.

Кроме того, было убито 19 бойцов, которые сражались на стороне Турции. Еще девять тел не опознаны.

#BREAKING Battle in Syria's #Afrin region kills 54 Syrian Kurd and pro-Turkey fighters: monitor — AFP news agency (@AFP) 22 января 2018 г.

Напомним, что 19 января Турция начала обстрелы курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По населенным пунктам было выпущено около 70 снарядов.

20 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в Африне.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии.