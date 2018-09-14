14 сентября 2018, пятница

В Белом доме отреагировали на признание вины Манафортом

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Сара Сандерс

Сара Сандерс

Пресс-секретарь  Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным и сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером "совершенно не связано" с американским президентом.

"Это не имеет абсолютно никакого отношения к президенту или его победоносной президентской кампании в 2016 году. Это совершенно не связано", - цитирует AP ее заявление.

Напомним, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.

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