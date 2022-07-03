На дом в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК Панцирь — СМИ

3 июля, 15:45
Фрагмент российской ракеты, которая, по данным СМИ, упала на дом в Белгороде (Фото:The Insider)

Фрагмент российской ракеты, которая, по данным СМИ, упала на дом в Белгороде (Фото:The Insider)

На многоэтажный дом в Белгороде на территории страны-агрессора в воскресенье, 3 июля, упала первая ступень ракеты российского ЗРПК Панцирь. Об этом сообщает The Insider.

Информацию журналистам подтвердили военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT. Фотография ракеты, попавшей в дом, появилась в российском Telegram-канале Жесть Белгород.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 июля продолжил распространять фейки о том, что удар был якобы нанесен с украинской стороны «тремя неуправляемыми ракетами Точка-У», которые сбила ПВО, а одна из них упала на жилой квартал. Он утверждал, что в результате четыре человека погибли и четыре были ранены, пострадал 21 многоквартирный дом и 40 домов в частной жилой застройке. Ранее Гладков заявлял о «серии хлопков» в Белгороде.

На фоне российских провокаций и фейков президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей территории.

Как минобороны РФ врет о своих победах в Украине? – Михаил Рубин

https://www.youtube.com/embed/l2MJDhjUsFs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Фейк Белгородская область Провокация Российская пропаганда Белгород Российские военные провокации Война России против Украины Ракетный удар

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