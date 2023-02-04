В приграничных областях РФ объявили «бессрочный» режим террористической опасности 4 февраля, 11:24 В Белгородскую область ночью наведалось «бавовнятко» (Фото:Белгородский осведомитель/Telegram)

В Курской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, объявили высокий уровень террористической опасности и сделали его бессрочным.

Утром в субботу, 4 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что введенный ранее в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности отныне будет бессрочным. Ограничительные меры он пообещал ослабить, «как только обстановка улучшится».

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Об этом россияне объявили после того, как в Белгороде в ночь на 4 февраля произошла очередная «бавовна», когда под городом вспыхнула нефтебаза и получил повреждения завод, производящий конструкции для Крымского моста.

По состоянию на утро пожар якобы удалось локализовать и продолжается его ликвидация. В РФ сообщают, что обошлось без пострадавших.

Ранее «желтый» режим террористической опасности сделали «бессрочным» в Курской и Брянской областях.