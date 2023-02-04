«Бавовна» в Белгороде: под городом горит нефтебаза, поврежден завод, производящий конструкции для Крымского моста 4 февраля, 02:27 В Белгороде горит завод в Борисовском районе (Фото:Белгородский осведомитель/Telegram)

В ночь на субботу, 4 февраля, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов, которые слышали местные жители.

Местные паблики сообщают, что в результате взрывов возник пожар на нефтебазе, также поврежден завод.

Впоследствии стало известно, что завод, в том числе, производил металлические конструкции для Керченского моста.

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