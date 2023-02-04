«Бавовна» в Белгороде: под городом горит нефтебаза, поврежден завод, производящий конструкции для Крымского моста

4 февраля, 02:27
Поделиться:
В Белгороде горит завод в Борисовском районе (Фото:Белгородский осведомитель/Telegram)

В Белгороде горит завод в Борисовском районе (Фото:Белгородский осведомитель/Telegram)

В ночь на субботу, 4 февраля, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов, которые слышали местные жители.

Местные паблики сообщают, что в результате взрывов возник пожар на нефтебазе, также поврежден завод.

Впоследствии стало известно, что завод, в том числе, производил металлические конструкции для Керченского моста.

Видео дня

Читайте также:
Больше «бавовны» для РФ. Буданов рассказал, кто помогает спецоперациям в России
https://www.youtube.com/watch?v=xbEZPHJmC-s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Белгородская область Белгород

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X