«Бавовна» в Белгороде: под городом горит нефтебаза, поврежден завод, производящий конструкции для Крымского моста
В Белгороде горит завод в Борисовском районе (Фото:Белгородский осведомитель/Telegram)
В ночь на субботу, 4 февраля, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов, которые слышали местные жители.
Местные паблики сообщают, что в результате взрывов возник пожар на нефтебазе, также поврежден завод.
Впоследствии стало известно, что завод, в том числе, производил металлические конструкции для Керченского моста.