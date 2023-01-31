Больше «бавовны» для РФ. Буданов рассказал, кто помогает спецоперациям в России 31 января, 12:15 Кирилл Буданов в своем кабинете (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

"Бавовна", подобная взрывам на российском аэродроме Энгельс-2, будет происходить в России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, убежден руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

На это он намекнул в новом интервью американской газете The Washington Post.

Издание отмечает, что хотя операции на территории других государств «технически соответствуют компетенции» ведомства Буданова, в разговоре с WP он не подтвердил, что именно украинский ГУР стоит за ударами по базе Энельс-2 в Саратовской области РФ, целями которых были российские стратегические бомбардировщики. Однако Буданов дал понять, что ожидает даже большего и что у Украины есть агенты, работающие внутри России.

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«Это разрушило их [России] иллюзию безопасности, — сказал Буданов, комментируя подобные удары. — Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы».

Он намекнул, что некоторые операции удается организовывать благодаря оппонентам российских властей. «Действительно есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории [внутри РФ], люди, понимающие, что Россия должна быть другой. — добавил Буданов. — И мы поддерживаем таких людей».

В начале января 2023 года Кирилл Буданов сделал схожие заявления в интервью ABC. Он не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут «все глубже и глубже». Тогда его прямо спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, на что он сказал: «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны». Он добавил, что очень рад видеть такие атаки, и на вопрос, будет ли их больше, ответил: «Думаю, да».

