В Беларуси задержали мать добровольца Клюкача, воюющего на стороне Украины 15 августа, 23:55 Инна Калацкая (Фото:via Радио Свобода)

В Беларуси задержали Инну Калацкую — мать бывшего политзаключенного, а ныне добровольца Тихона Клюкача, воюющего на стороне Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Калацкий живет в Бресте. В провластном телеграмм-канале указано, что ее обвинили в причастности к экстремизму, она отбывает административный арест. По какой статье задержали женщину, не уточняется.

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Тихон Клюкач в январе 2021 года получил полтора года колонии по статье о нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК Беларуси). По версии следствия, в 2020 году Тихон и София Малашевич специально приехали из Бреста, чтобы 6 сентября принять участие в Марше единства в Минске. Девушка, как утверждалось, сделала «пошлые надписи» на щитах военных, которые были выставлены у Дворца независимости.

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В начале процесса Тихон взял на себя всю вину, но МВД предоставило видео, на котором это не подтвердилось. По этой причине прокурор снял с него обвинения в хулиганстве, оставив только статью о нарушении правил общественного порядка.

Это не первый случай преследования родственников белорусских добровольцев, воюющих в Украине. В апреле 2023 года суд приговорил к трем годам колонии общего режима 34-летнего жителя Бобруйска Сергея Франчука — двоюродного брата заместителя командира полка имени Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука.