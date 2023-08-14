Российский депутат заявил о создании движения за независимость Смоленской области от РФ 14 августа, 15:18 Владислав Живица и Ян Рудзик (Фото:Смоленская Республика/Telegram)

Бежавший из России действующий депутат Владислав Живица заявил о создании движения за независимость Смоленской области от РФ

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белорусском доме в Варшаве 13 августа, сообщает проект Idel.Реалии.

Вместе с членом Координационного совета Беларуси в экзиле Яном Рудзиком Живица объявил о создании в столице Польши политической организации сторонников независимости Смоленщины — Смоленского республиканского центра.

Как объясняют организаторы, речь идет о «воссоздании самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую».

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«Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступивший за независимость своего региона», — пишут журналисты.

Фото: Смоленская Республика/Telegram

По словам политика, одним из ближайших шагов станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе белорусского полка Калиновского, который воюет на стороне Украины.

Рудзик в своем Telegram заявил, что «Смоленск — это белорусская земля», «которая, также как и остальная Беларусь, вследствие исторической катастрофы на данный момент находится под московской оккупацией».

Вскоре после пресс-конференции Живица сообщил корреспонденту Idel.Реалии, что его юридическому представителю в Смоленске позвонили из ФСБ России и заявили, что уголовное дело против депутата не заставит себя ждать.

Срок его мандата истекает в сентябре 2023 года. Из рядов регионального отделения КПРФ его исключили еще в 2021 году. Этим летом Живица выиграл в первой инстанции иск о защите чести и достоинства, поданный к одному из бывших соратников по партии. Тот назвал его «агентом польского влияния».

