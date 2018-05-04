В Беларуси умерла мать Героя Украины Михаила Жизневского

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Нина Жизневская

Нина Жизневская

В Беларуси на 61-м году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского, сообщает Радіо Свобода.

Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь. Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства, он был убит 22 января 2014 года выстрелом в сердце на улице Грушевского. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины.

Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

 

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