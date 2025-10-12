Мужчину, который помочился на алтарь, быстро задержали и вывели полицейские (Фото: Кадр видео Cristina Cersei via X)

10 октября, около 09:30, мужчина помочился на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане на глазах у большого числа верующих и туристов.

Об этом сообщили итальянские СМИ, в частности Corriere della Sera, в Сети также появилось видео инцидента.

Отмечается, что непристойный поступок был совершен внутри базилики Святого Петра, всего в нескольких шагах от балдахина XVII века работы Джан Лоренцо Бернини.

Мужчина поднялся на алтарь Исповеди и помочился на него «под изумленными взглядами сотен туристов».

СМИ отмечают, что алтарь полностью окружен турникетами, но мужчина их обошел и, быстро поднявшись по лестнице, добрался до него.

Хулигана сразу же остановили и вывели полицейские в гражданской одежде.

Об инциденте проинформировали Папу Льва XIV, который был шокирован произошедшим, сообщили СМИ.