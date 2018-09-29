В Барселоне демонстрации сторонников и противников независимости Каталонии завершились столкновениями

Столкновения возникли после того, как один из сторонников независимости Каталонии бросил краску в участника другой демонстрации

В Барселоне (Испания) прошли демонстрации сторонников и противников независимости Каталонии, во время которых произошли столкновения участников акций с полицией.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Так, противники независимости, в частности Полицейский союз, организовали марш, чтобы выразить благодарность сотрудникам полиции и Гражданской гвардии за их действия во время референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.

Марш вызвал возмущение в сторонников независимости региона, поэтому они устроили собственную акцию. Местные власти заставили организаторов демонстраций изменить свои маршруты, но оба марши завершились в центре Барселоны. Столкновения возникли после того, как один из сторонников независимости Каталонии бросил краску в участника другой демонстрации. Полицейские применили дубинки, чтобы оттеснить участников одной акции от других.

Предварительно известно, что несколько митингующих получили незначительные травмы, по меньшей мере одного человека задержали.

Как известно, 1 октября сторонники независимости Каталонии планируют провести акцию по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии, который власти Испании назвали незаконным.

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