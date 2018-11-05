05 ноября 2018, понедельник

В Багдаде прогремела серия взрывов - СМИ

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Издание The Jerusalem Post сообщает, что в столице Ирака прогремела серия взрывов, которая унесла жизнь четырех человек.

Еще 20 человек получили ранения.

Подробности взрывов в данный момент не сообщаются.

Журналисты издания также отмечают, что ответственность за взрывы взяла на себя группировка Исламское государство.

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