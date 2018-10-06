06 октября 2018, суббота

В Ираке произошли два теракта: пострадали как минимум 16 человек, есть погибший

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Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за атаки

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за атаки

В Ираке в городе Фаллуджа произошло два взрыва, в результате чего погиб один человек и ранены по меньшей мере 16.

Об этом сообщает АР, со ссылкой на данные полиции.

Так, две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "Исламское государство" в центральной части Ирака. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей.

Другая атака была нацелена на автобус, который перевозил сотрудников нефтеперерабатывающего завода Аль-Сыния в районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин. В результате этого теракта один работник погиб, а еще 11 получили ранения. Нападение произошло на автомагистрали Бейджи, к северу от Багдада. 

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за атаки.

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