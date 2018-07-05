В Азербайджане назвали предварительную причину блэкаута

Cвет в Баку отсутствовал почти четыре часа

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил о том, что предварительной причиной аварии в энергосистеме страны стало нарушение проектных требований охлаждения газа в генераторах.

Были нарушены правила технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС после чего температура воды превысила допустимую норму на 16,5 градусов, передает Интерфакс.

По факту блэкаута в стране было заведено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление служебными полномочиями и халатность.

Напомним, что в ночь на 3 июля произошло масштабное отключение электричества по всему Азербайджану. В результате аварии на Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгайыт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.