05 июля 2018, четверг

В Азербайджане назвали предварительную причину блэкаута

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Cвет в Баку отсутствовал почти четыре часа
Фото: NKObserver via Twitter

Cвет в Баку отсутствовал почти четыре часа

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил о том, что предварительной причиной аварии в энергосистеме страны стало нарушение проектных требований охлаждения газа в генераторах.

Были нарушены правила технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС после чего температура воды превысила допустимую норму на 16,5 градусов, передает Интерфакс.

По факту блэкаута в стране было заведено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление служебными полномочиями и халатность.

Напомним, что в ночь на 3 июля произошло масштабное отключение электричества по всему Азербайджану. В результате аварии на Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгайыт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове