03 июля 2018, вторник

В Азербайджане назвали причину масштабного отключения электроэнергии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Азербайджане назвали причину масштабного отключения электроэнергии

В Азербайджане назвали причину масштабного отключения электроэнергии, в результате чего была обесточена большая часть страны.

По словам президента ОАО Азернржи Этибара Пирвердиева, причиной прекращения электроснабжения в Баку стала авария на Мингечевирской ГЭС.

"Из-за аномальной жары вышел из строя один из блоков на Мингечервирской ГЭС. Это стало причиной отключения Баку от энергоснабжения. В настоящее время ведутся работы для восстановления энергоснабжения города", - цитирует Пирвердиева портал Haqqin.az.

По его словам, постепенно восстанавливается подача электроэнергии и в другие города Азербайджана. Ситуация находится под контролем президента страны Ильхама Алиева.

Масштабное отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. В результате аварии без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала. 

В результате оперативных ремонтных работ возобновлена подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове