В Азербайджане назвали причину масштабного отключения электроэнергии, в результате чего была обесточена большая часть страны.

По словам президента ОАО Азернржи Этибара Пирвердиева, причиной прекращения электроснабжения в Баку стала авария на Мингечевирской ГЭС.

"Из-за аномальной жары вышел из строя один из блоков на Мингечервирской ГЭС. Это стало причиной отключения Баку от энергоснабжения. В настоящее время ведутся работы для восстановления энергоснабжения города", - цитирует Пирвердиева портал Haqqin.az.

По его словам, постепенно восстанавливается подача электроэнергии и в другие города Азербайджана. Ситуация находится под контролем президента страны Ильхама Алиева.

Масштабное отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. В результате аварии без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

В результате оперативных ремонтных работ возобновлена подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана.