В Австрии ввели 12-часовой рабочий день

Парламент Австрии разрешил работодателям официально устанавливать 12-часовой рабочий день, несмотря на протесты профсоюзов.

Как передает DW, скандальный закон поддержали члены парламентского большинства - консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца и его союзники - правые популисты из Австрийской партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.

До изменений в трудовое законодательство в Австрии был разрешен рабочий день до 10 часов или 50 часов в неделю. Работодатели должны были заключать отдельные соглашения относительно 12-часового рабочего дня или же получать разрешение от медиков.

Отныне компании официально имеют право продлевать рабочий день до 12 часов, однако работники смогут отказываться от продленного рабочего дня "без предоставления объяснений".

Кроме того, новым законом установлено, что по "особой необходимости" работник может до четырех раз в год работать в воскресенье или праздничные дни и не более трех воскресений подряд.

Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться отгул.

Закон о 12-часовом рабочем дне вступит в силу уже 1 сентября.

Напомним, что в столице Австрии Вене десятки тысяч людей протестовали против планов правительства принять изменения в трудовое законодательство, которые сделают введения работодателями 12-часового рабочего дня без повышенной оплаты труда.