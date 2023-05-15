В Австрии в поезде включили речь Гитлера 15 мая, 23:55 Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер в отеле Дреезен городка Годесберг (Фото:Жунрал NV)

В Австрии в междугородном поезде, который ехал в направлении Брегенц — Вена, включили запись речи Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает BBC.

Вместо обычных объявлений можно было услышать аудио, в котором толпа выкрикивает Хайль Гитлер и Зиг Хайль. По словам перевозчика, в последние дни таких инцидентов было несколько.

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Депутат от Партии зеленых Дэвид Стогмюллер рассказал, что речь лидера нацистской Германии прозвучала через интерком незадолго до того, как поезд ÖBB Railjet 661 прибыл в Вену.

«Мы слышали два эпизода. Сначала была 30-секундная речь Гитлера, а потом я услышал „Sieg Heil“ (Зиг Хайль)», — сказал он.

Стогмюллер отметил, что работники поезда не смогли остановить запись и не смогли произвести собственные объявления.

В заявлении Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сказали, что не причастны к трансляции речей Гитлера и заявили, что сообщили об инцидентах в полицию.

«Пока мы можем предположить, что объявления были сделаны людьми непосредственно в поезде через систему двусторонней связи. Мы сообщили об этом в полицию», — заявил перевозчик.

В компании заявили в полицию на двух человек, вероятно причастных к инциденту.

Лидер Германии 1933−1945 годов Адольф Гитлер родился в Австрии и эмигрировал в Германию в 1913 году в возрасте 24 лет.