В Австрии в поезде включили речь Гитлера
Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер в отеле Дреезен городка Годесберг (Фото:Жунрал NV)
В Австрии в междугородном поезде, который ехал в направлении Брегенц — Вена, включили запись речи Адольфа Гитлера.
Об этом сообщает BBC.
Вместо обычных объявлений можно было услышать аудио, в котором толпа выкрикивает Хайль Гитлер и Зиг Хайль. По словам перевозчика, в последние дни таких инцидентов было несколько.
Депутат от Партии зеленых Дэвид Стогмюллер рассказал, что речь лидера нацистской Германии прозвучала через интерком незадолго до того, как поезд ÖBB Railjet 661 прибыл в Вену.
«Мы слышали два эпизода. Сначала была 30-секундная речь Гитлера, а потом я услышал „Sieg Heil“ (Зиг Хайль)», — сказал он.
Стогмюллер отметил, что работники поезда не смогли остановить запись и не смогли произвести собственные объявления.
В заявлении Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сказали, что не причастны к трансляции речей Гитлера и заявили, что сообщили об инцидентах в полицию.
«Пока мы можем предположить, что объявления были сделаны людьми непосредственно в поезде через систему двусторонней связи. Мы сообщили об этом в полицию», — заявил перевозчик.
В компании заявили в полицию на двух человек, вероятно причастных к инциденту.
Лидер Германии 1933−1945 годов Адольф Гитлер родился в Австрии и эмигрировал в Германию в 1913 году в возрасте 24 лет.