Как использовал пропаганду Адольф Гитлер, в чем российский диктатор путин берет с него пример и почему пропагандисты должны нести такую же ответственность, как и российские солдаты.

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Год большой войны

После аннексии Крыма в 2014 году владимира путина начали ассоциировать с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. А с началом полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года такое сравнение стали использовать все чаще. Огромные пропагандистские машины в политической и общественной жизни являются одним из важных аспектов, которыми нынешняя россия напоминает нацистскую Германию.

Чтобы проанализировать пропагандистскую риторику обоих диктаторов и механизм передачи виновных в пропаганде в Международный суд, Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» организовал онлайн-конференцию «путин и Гитлер: сравнение пропаганды». В мероприятии приняли участие о. Патрик Дебуа, председатель Научного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», основатель и президент французской организации «Яхад-ин Унум», Юрий Белоусов, руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора, Мария Мезенцева, депутат Верховной Рады, глава Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ, и Андрей Уманский, заместитель председателя Научного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Фото: freepik

Участники конференции рассмотрели пропагандистский инструментарий российского диктатора владимира путина и главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, осветили роль пропаганды в ходе войны и обсудили неотвратимость наказаний как за военные преступления, так и за пропагандистскую деятельность.

«Против нас движется настоящее зло»

Патрик Дебуа председатель Научного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», основатель и президент французской организации «Яхад-ин Унум»

«Нацистская пропаганда в XX веке сыграла ключевую роль в преследовании и, наконец, геноциде ромов и евреев. Так же и сейчас, российская идеология нацелена на уничтожение украинского народа. Люди, которые создают и распространяют пропаганду по всему миру, как Геббельс в свое время — не благодетели или пиарщики. Это военные преступники. Наша задача — выявить их и заставить отвечать перед законом», — отметил на конференции о. Патрик Дебуа.

Он продемонстрировал видео, датированное 1939 годом, с выступлением Адольфа Гитлера перед Третьим Рейхом. В большинстве своих речей Гитлер придерживается похожей линии, говорит Дебуа: он ни на кого не нападает и не выступает «против» кого-то. Он защищает Германию от нападения извне:

«Гитлер постоянно это повторяет, вспоминает, якобы евреи должны напасть на его страну, а он защищает ее существование. Еще одна „общечеловеческая миссия“ Гитлера — защитить планету, и он выставлял эту „миссию“ как „положительную ценность“. Он хотел освободить всю Европу от плохого, „деградантского“ правительства».

Похожей линии придерживается и владимир путин. В своих речах, которые прямо или косвенно касаются войны в Украине, он постоянно подчеркивает, что на россию хотят напасть, таким образом перекладывая ответственность на «внешнего врага», которого называет «нацистами». Сначала «нацистами» и «фашистами» были украинцы, затем, по его логике, ими стали поляки, французы и другие европейские народы, которые стали на сторону Украины и оказывают нам поддержку.

«Российский диктатор использует религиозные обертоны, апеллируя также к тому, что Запад пропагандирует негативные ценности, от чего нужно защищаться, — говорит о. Патрик Дебуа. — путина поддерживает патриарх Кирилл, который говорит, что все, кто умирает против Украины, попадают в рай. Против нас движется настоящее зло. Мы видим это прямо у нашего порога. Что же будет дальше? Кто станет следующим? Эта лживая идеология, к сожалению, распространяется на всю Европу».

Пропаганда широко используется российским руководством как военное оружие. путин вложил в это много ресурсов: как материальных, так и человеческих. К созданию пропагандистских нарративов и их продвижению на широкие массы привлечены целые команды, работающие на подконтрольных российским властям площадках, в частности, на крупных телеканалах вроде «Россия24», «Первый канал» и т. д.

Фото: Алексей Маишев / Кремлин

«Я предполагаю, что в 1939 году кто-то мог поверить Гитлеру, но не верю, что теперь, когда есть интернет, новости, кто-то может поверить путину и лаврову. Даже ребенок может увидеть его манипуляции, а вот российский народ почему-то не может», — резюмирует о. Патрик Дебуа.

Фото: freepik

Третья мировая война уже началась

Мария Мезенцева депутат Верховной Рады, глава Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ

«Третья мировая война сегодня, по сути, уже началась: она ведется в цифровой сфере, экономике и т. д. И, конечно, для всех нас на поле боя. И онлайн сегодня гораздо больше возможностей, чем это было во времена Гитлера», — говорит депутат Мария Мезенцева.

Она перечисляет последствия, вызванные войной в Украине: это более 70 тыс. зарегистрированных военных преступлений, совершенных оккупантами на нашей территории против мирного населения, среди которых — незаконный вывоз украинских граждан на территорию российской федерации. Да, россияне незаконно перемещают как взрослых, так и детей с оккупированных территорий: детям могут говорить, что их родители погибли, хотя это на самом деле не так, а также заставляют отказаться от своей украинской идентичности. Мезенцева подчеркивает: подобные действия напоминают геноцид, то есть целенаправленное и массовое уничтожение целого народа, нации. Такие цифры являются подлинным прецедентом и для Украины, и для всего мира.

Фото: Bavarian State Library

О масштабах войны подробно говорит также и Юрий Белоусов. Только за прошлый год, то есть год полномасштабной войны, известно о 62 тыс. разрушенных частных домов мирных жителей украинских городов и сел, 500 уничтоженных в результате боевых действий медицинских учреждений, более 2300 культурных, образовательных, религиозных учреждений. По данным, которые приводит Белоусов, за этот год было убито более 10 тыс. гражданских людей, включая 461 ребенка. Но он акцентирует внимание на том, что на самом деле цифры — значительно больше, дело лишь в том, что украинская власть не имеет доступа к оккупированным территориям и не может провести там соответствующие подсчеты.

«В ООН подчеркивают, что агрессивная война россии против Украины влияет на весь мир в цифровом измерении. Это 94 страны или ⅛ населения Земли. Эта война меняет наше мировоззрение», — добавляет Мария Мезенцева.

Фото: freepik

Война влияет на мировое сообщество одновременно в нескольких разных измерениях. Прежде всего посредством распространения пропаганды, то есть в информационном измерении. С помощью манипулятивных заявлений РФ пытается исказить события в Украине, будто умаляя, нивелируя или и вовсе отрицая совершенные своими же военные преступления. В качестве примера провокационные комментарии относительно массовых убийств в Буче, которые российские пропагандисты называли «постановкой».

Еще одно измерение влияния — экономическое. К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что война в Украине будет иметь большее влияние на мировую экономику, чем ожидалось ранее. Война тормозит рост экономики, говорится в исследовании, и оказывает дополнительное давление на повышение цен, прежде всего на продовольствие и энергоносители.

Прямое влияние на мир война в Украине имеет и в экологическом измерении: боевые действия ускоряют изменения климата, приводят к загрязнениям воздуха из-за вредных выбросов диоксида углерода, разрушают окружающую среду, загрязняют реки и землю. Что напрямую влияет не только на качество жизни на этих территориях, но и на здоровье людей, а еще — возможность выращивать урожай в тех же объемах, что и до войны, и экспортировать его другим странам.

Фото: freepik

Неотвратимость наказания

Юрий Белоусов руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора

«Пропаганда — важнейшее оружие войны против Украины. Россияне оправдывают совершаемые здесь военные преступления и полностью дегуманизируют все происходящее. Методика, которую они используют — отражение, они будт о „отбивают“ о бвинения в свой адрес, переводят стрелки на других», — так описывает методы россиян Юрий Белоусов.

Он добавляет, что важно, чтобы за совершенные преступления понесли ответственность конкретные люди. Пропагандисты же должны быть привлечены к ответственности так же, как, например, военные, которые убивают гражданское население и уничтожают имущество мирных граждан.

Несмотря на то, что война продолжается, Украина уже начала работу по расследованию военных преступлений и привлечению к ответственности лиц, которые эти преступления совершили. Так, по данным Юрия Белоусова, за жестокое обращение, умышленное убийство, сексуальное насилие, нападения на гражданскую инфраструктуру и другие военные преступления уже осуждены 276 военных российской армии. Сбором информации и доказательств преступной деятельности политического, военного и экономического руководства, то есть всех, кто своими действиями побуждал к российской агрессии, занимается отдельное подразделение Генпрокуратуры. В настоящее время обвинение уже выдвинуто 639 лицам.

«Мы активно проводим консультации с партнерами из других стран и международными учреждениями и готовы делиться всей информацией, чтобы как можно скорее привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям в Украине», — добавляет Юрий Белоусов.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина, а также российской уполномоченной при президенте рф по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, непосредственно причастной к незаконному вывозу украинских детей на территорию россии. Этот шаг подтверждает, что международное сообщество — на украинской стороне. И арест обязательно произойдет. Детали — это только дело времени.

Справка:

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» — музей-мемориал, посвященный трагедии Холокоста, который реализуется в Киеве в Бабьем Яру. Цель проекта — сохранение коллективной памяти ради того, чтобы не повторить ошибки будущего.

С началом полномасштабного вторжения Мемориальный центр Холокоста приостановил офлайн-проекты и сосредоточился на таких направлениях работы, как гуманитарная помощь, проекты военного времени, среди которых — проект расследования военных преступлений россии совместно с организацией «Яхад-Ин Юнум» и мартиролог российско-украинской войны 2014−2023 «Закрытые глаза», а также непосредственно исследование истории Холокоста.